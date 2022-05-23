23.05.2022 19:57 Дмитрий Колоней

Расправы с мирными жителями под Харьковом: преступления зафиксированы

Под Харьковом родители волонтера несли его тело в мешках и похоронили во дворе.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, в селе Мала Рогань следователи изъяли тела двух местных жителей, погибших от оружия военных во время оккупации населенных пунктов.

Как рассказала мать 38-летнего волонтера Ольга Котенко, утром 15 марта ее сын Владимир вместе с другом поехали машиной в село с гуманитарной помощью. В районе селения Элитное они встретились с колонной русских танков. Один из танков примерно с 15 метров выстрелил в машину волонтеров. Автомобиль загорелся. Друг каким-то чудом спасся, а Владимир погиб.

Как только родители узнала об этом, они прорвались на место происшествия и нашли машину, от которой почти ничего не осталось.

– На обочине и в машине мы с мужем нашли куски тела сына, собрали их в мешки и несли за плечами. Потом местные жители в Ольховке дали тачку, на которой мы еще 15 километров увозили останки, - вспоминает Ольга Котенко.

Во время оккупации в населенном пункте не работали ритуальные службы, а кладбище было заминировано, поэтому родители похоронили сына в огороде.

51-летнего Валерия Кота убили дома. О смерти сына отец узнал от односельчан.

– Когда закончились обстрелы, сын вышел из погреба посмотреть, что творится и погиб. Товарищи обнаружили его через некоторое время у ворот. В доме тело пролежало четыре дня, после чего его похоронили, – рассказывает пенсионер.

Валерия, скорее всего, застрелили. Следователи зафиксировали на входной двери следы от автоматического стрелкового оружия.Кроме того, на теле погибшего обнаружены повреждения, похожие на шаровые ранения. В целях установления причин смерти тело будет направлено на экспертизу. В ходе осмотра территории частного дома правоохранители обнаружили остатки ракетного вооружения РФ, который владелец изъял с крыши своего домовладения. Вещественное доказательство также будет направлено на экспертизу.

Следователи и криминалисты ГУНП в Харьковской области вместе с сотрудниками Харьковской областной прокуратуры провели осмотр мест происшествия и собрали все необходимые доказательства для дальнейшего открытия уголовного производства и привлечения виновных к ответственности.