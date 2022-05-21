Обстрел Харькова 20 мая: какие районы пострадали

Одна погибшая и 20 раненых - результаты обстрелов российскими оккупантами Харькова и области за прошедшие сутки.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 21 мая, передает РЕДПОСТ.
По его словам, во время обстрела города Дергачи погибла 66-летняя женщина.
Всего за сутки в результате российской агрессии 20 человек получили ранения, из них:
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Алексеевку и Салтовку из реактивных систем залпового огня.
Вечером из-за попадания боеприпаса в Харькове горели павильоны одного из рынков города.
По области боеприпасы попадали в Дергачах, Малой Даниловке, Чугуевском районе, Циркунах - спасатели тушили пожары в частных домовладениях.
Ракетный удар фактически уничтожил Дом культуры в гороле Лозовая.
Ночью оккупанты обстреливали Золочевскую общину, горели жилые дома.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 21 мая.
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