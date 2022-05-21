21.05.2022 10:30 Рита Парфенова

Обстрел Харькова 20 мая: какие районы пострадали

Одна погибшая и 20 раненых - результаты обстрелов российскими оккупантами Харькова и области за прошедшие сутки.



Фото из открытых источников

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 21 мая, передает РЕДПОСТ.

По его словам, во время обстрела города Дергачи погибла 66-летняя женщина.

Всего за сутки в результате российской агрессии 20 человек получили ранения, из них:

2 - в городе Харьков;

8 - в городе Лозовая;

6 - в пгт Шевченково;

2 - в городе Дергачи;

1 - в селе Донец, Балаклейской общины;

1 - в селе Русские Тишки.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Алексеевку и Салтовку из реактивных систем залпового огня.

Вечером из-за попадания боеприпаса в Харькове горели павильоны одного из рынков города.

По области боеприпасы попадали в Дергачах, Малой Даниловке, Чугуевском районе, Циркунах - спасатели тушили пожары в частных домовладениях.



Ракетный удар фактически уничтожил Дом культуры в гороле Лозовая.



Ночью оккупанты обстреливали Золочевскую общину, горели жилые дома.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 21 мая.