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21.05.2022  10:20   Виталий Хиневич

В Харьковской области собирают доказательства преступлений российских военных

В течение суток полицейские Харьковщины оперативно отреагировали на 1291 обращение граждан.

Полиция Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что в течение суток в отделения полиции был доставлен 12 человек для проверки причастности к диверсионной деятельности.
 
Российские оккупанты продолжают ежедневно наносить ракетные и артиллерийские удары по мирному населению Харьковщины. Сотрудники полиции тщательно фиксируют преступные действия русской армии.
 
Следователи работали на местах событий в селе Александровка, где в результате артиллерийского удара повреждены три здания и квартиры граждан в жилом доме.
 
Следственно-оперативная группа зафиксировала последствия обстрелов в городе Чугуеве, селах Печенеги и Коробочкино.
 
В результате артобстрела этих населенных пунктов повреждения получили частные дома и хозяйственное сооружение.
 
Полицейские систематически проводят мероприятия по выявлению преступлений, совершенных в условиях военного времени.
 
Напомним, за прошедшие сутки в Харькове и области произошло 10 пожаров, вызванных обстрелами.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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