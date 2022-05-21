21.05.2022 10:20 Виталий Хиневич

В Харьковской области собирают доказательства преступлений российских военных

В течение суток полицейские Харьковщины оперативно отреагировали на 1291 обращение граждан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что в течение суток в отделения полиции был доставлен 12 человек для проверки причастности к диверсионной деятельности.

Российские оккупанты продолжают ежедневно наносить ракетные и артиллерийские удары по мирному населению Харьковщины. Сотрудники полиции тщательно фиксируют преступные действия русской армии.

Следователи работали на местах событий в селе Александровка, где в результате артиллерийского удара повреждены три здания и квартиры граждан в жилом доме.

Следственно-оперативная группа зафиксировала последствия обстрелов в городе Чугуеве, селах Печенеги и Коробочкино.

В результате артобстрела этих населенных пунктов повреждения получили частные дома и хозяйственное сооружение.

Полицейские систематически проводят мероприятия по выявлению преступлений, совершенных в условиях военного времени.

Напомним, за прошедшие сутки в Харькове и области произошло 10 пожаров , вызванных обстрелами.