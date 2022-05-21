21.05.2022 08:00 Рита Парфенова

На рынке Харькова после обстрела - крупный пожар: сводка ГСЧС на утро 21 мая

За прошедшие сутки в Харькове и области произошло 10 пожаров, вызванных обстрелами.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 21 мая.

Один из пожаров прозошел в Киевскм районе Харькова. 20 мая в 20:28 спасаелям поступило сообщение о возгорании на территории одного из рынков. В результате попадания вражеского снаряда горели торговые павильоны на площади 1000 м.кв. На место пожара было направлено 10 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 60 спасателей. В 00:48 пожар удалось ликвидировать.



Кроме этого четыре пожара по вине российских агрессоров произошло в Чугуевском районе области, три - в Харьковском, по одному в Лозовском и Богодуховском районах. Горели частные дома, дворовые застройки, гаражи, объекты инфраструктуры и природные экосистемы.



Всего за сутки с 20 по 21 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 40 оперативных выездов, из которых:

31 - на ликвидацию пожаров (10 вызванных обстрелами и 21 по другим причинам 21);

5 - для проведения аварийно-спасательных работ,

5 – для оказания помощи населению,

2 – другие выезды.

Проводились аварийно-спасательные работы и разборки завалов в разрушенных зданиях Холодногорского, Индустриального, Новобаварского районов Харькова и в Шевченковской и Дергачевской общинах области.



Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 18 вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 20 мая.