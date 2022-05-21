На рынке Харькова после обстрела - крупный пожар: сводка ГСЧС на утро 21 мая

За прошедшие сутки в Харькове и области произошло 10 пожаров, вызванных обстрелами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 21 мая.
Один из пожаров прозошел в Киевскм районе Харькова. 20 мая в 20:28 спасаелям поступило сообщение о возгорании на территории одного из рынков. В результате попадания вражеского снаряда горели торговые павильоны на площади 1000 м.кв. На место пожара было направлено 10 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 60 спасателей. В 00:48 пожар удалось ликвидировать.
Кроме этого четыре пожара по вине российских агрессоров произошло в Чугуевском районе области, три - в Харьковском, по одному в Лозовском и Богодуховском районах. Горели частные дома, дворовые застройки, гаражи, объекты инфраструктуры и природные экосистемы.
Всего за сутки с 20 по 21 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 40 оперативных выездов, из которых:
31 - на ликвидацию пожаров (10 вызванных обстрелами и 21 по другим причинам 21);
5 - для проведения аварийно-спасательных работ,
5 – для оказания помощи населению,
2 – другие выезды.
Проводились аварийно-спасательные работы и разборки завалов в разрушенных зданиях Холодногорского, Индустриального, Новобаварского районов Харькова и в Шевченковской и Дергачевской общинах области.
Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 18 вражеских боеприпасов.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 20 мая.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: