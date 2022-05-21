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21.05.2022  08:50   Рита Парфенова

Россия планирует усилить танками позиции под Харьковом, - Генштаб

Противник сосредотачивает все усилия для удержания занятых рубежей на Слобожанском направлении.


Генштаб ВСУ

уничтоженный танк рф

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Генштаб ВСУ,  за прошедшие сутки противник наносил авиационные удары по населенному селу Циркуны Харьковского района.

В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Беларуси.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 21 мая.

 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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