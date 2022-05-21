Россия планирует усилить танками позиции под Харьковом, - Генштаб

Противник сосредотачивает все усилия для удержания занятых рубежей на Слобожанском направлении.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки противник наносил авиационные удары по населенному селу Циркуны Харьковского района.
В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.
Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Беларуси.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 21 мая.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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