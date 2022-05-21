21.05.2022 08:58 Рита Парфенова

Работа в Харькове: в метрополитене открылись срочные вакансии

Харьковский метрополитен приглашает на работу охранников и уборщиц.

Объявление о найме появилось на официальной странице Харьковского метрополитена в Фейсбуке, передает РЕДПОСТ.



«Коммунальному предприятию «Харьковский метрополитен» срочно требуются уборщики служебных и производственных помещений и охранники», - говорится в объявлении.

На постоянную работу по указанным вакансиям приглашаются жители Харькова и области.



Для уточнения информации по поводу условий, графика, нормирования и оплаты труда обращайтесь в отдел кадров предприятия по телефонам: (050) 557-23-15; (057) 730-32-97 и (057) 730-30-15 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).

Напомним, метро в Харькове планируют запустить с 24 мая.