Работа в Харькове: в метрополитене открылись срочные вакансии

Харьковский метрополитен приглашает на работу охранников и уборщиц.
Объявление о найме появилось на официальной странице Харьковского метрополитена в Фейсбуке, передает РЕДПОСТ.
«Коммунальному предприятию «Харьковский метрополитен» срочно требуются уборщики служебных и производственных помещений и охранники», - говорится в объявлении.
На постоянную работу по указанным вакансиям приглашаются жители Харькова и области.
Для уточнения информации по поводу условий, графика, нормирования и оплаты труда обращайтесь в отдел кадров предприятия по телефонам: (050) 557-23-15; (057) 730-32-97 и (057) 730-30-15 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).
Напомним, метро в Харькове планируют запустить с 24 мая.
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