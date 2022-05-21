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21.05.2022  08:58   Рита Парфенова

Работа в Харькове: в метрополитене открылись срочные вакансии

Харьковский метрополитен приглашает на работу охранников и уборщиц.

в метрополитене открылись срочные вакансии

Объявление о найме появилось на официальной странице Харьковского метрополитена в Фейсбуке, передает РЕДПОСТ.

«Коммунальному предприятию «Харьковский метрополитен» срочно требуются уборщики служебных и производственных помещений и охранники», - говорится в объявлении.

На постоянную  работу по указанным вакансиям приглашаются жители Харькова и области.

Для уточнения информации по поводу условий, графика, нормирования и оплаты труда обращайтесь в отдел кадров предприятия по телефонам: (050) 557-23-15; (057) 730-32-97 и (057) 730-30-15 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).

Напомним, метро в Харькове планируют запустить с 24 мая.

Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  работа, вакания, метро, харьков
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