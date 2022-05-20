Пожар: из-за обстрела под Харьковом пострадал ребенок (фото)

Под Харьковом спасатели потушили вспыхнувшую кровлю.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГСЧС, 20 мая 2022 в 15:15 на номер "101" поступила информация о пожаре и разрушениях здания, вызванных попаданием вражеской ракеты в Лозовой Харьковской области.
В результате обстрела было частично разрушено здание и загорелся утеплитель кровли. На месте происшествия работали 4 пожарно-спасательных автомобиля и 15 человек личного состава ГСЧС. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 15.25. По предварительным данным 7 человек пострадали, из них один ребенок.
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