19.05.2022 17:41 Виталий Хиневич

Жилой район Харькова подключили к электричеству

Энергетики продолжают подключать жилые дома к электричеству.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".

Сообщается, что сотрудники "Харьковоблэнерго" подключили к электричеству жилые дома на Северной Салтовке.

В результате непрерывных обстрелов жилой массив более двух месяцев оставался обесточенным. Большое количество многоэтажек в результате попадания артиллерийских снарядов и ракет было повреждено или полностью разрушено. Почти все жильцы покинули свои квартиры.

Как только утихли обстрелы, ремонтные бригады АО "Харьковоблэнерго" приступили к ремонту.

Энергетики устранили повреждения на питающей линии от подстанции Барабашова до электрических сетей жилого массива. Напряжение появилось на первых шести трансформаторных подстанциях, снабжающих электричеством более двадцати жилых домов, котельную горячего водоснабжения и пожарно-спасательную часть.

В настоящее время работы по возобновлению электроснабжения Северной Салтовки продолжаются.

Напомним, сети газоснабжения восстанавливают в Харьковской области.