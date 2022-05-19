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19.05.2022  17:41   Виталий Хиневич

Жилой район Харькова подключили к электричеству

Энергетики продолжают подключать жилые дома к электричеству.

В Харькове на Северную Салтовку вернули электричество
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".
 
Сообщается, что сотрудники "Харьковоблэнерго" подключили к электричеству жилые дома на Северной Салтовке.
 
В результате непрерывных обстрелов жилой массив более двух месяцев оставался обесточенным. Большое количество многоэтажек в результате попадания артиллерийских снарядов и ракет было повреждено или полностью разрушено. Почти все жильцы покинули свои квартиры.
 
Как только утихли обстрелы, ремонтные бригады АО "Харьковоблэнерго" приступили к ремонту.
 
Энергетики устранили повреждения на питающей линии от подстанции Барабашова до электрических сетей жилого массива. Напряжение появилось на первых шести трансформаторных подстанциях, снабжающих электричеством более двадцати жилых домов, котельную горячего водоснабжения и пожарно-спасательную часть.
 
В настоящее время работы по возобновлению электроснабжения Северной Салтовки продолжаются.
 
Напомним, сети газоснабжения восстанавливают в Харьковской области.
 
 
Источник:   АО "Харьковоблэнерго"
 Тэги:  жкх, харьков, электричество
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