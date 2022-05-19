19.05.2022 17:59 Дмитрий Колоней

Начался ежегодный Всеукраинский конкурс среди журналистов

Конкурс проводится уже шестой год подряд при поддержке Совета Европы и ОО "Интерньюз-Украина".



Начался ежегодный Всеукраинский конкурс среди журналистов



Как сообщает РЕДПОСТ , в 2022 году тематика Конкурса имеет следующие приоритетные направления:

применение принципов хорошего демократического управления на местном уровне во время войны;

взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в противодействии военной агрессии и защите территориальной целостности и суверенитета государства;

лидерство в местном самоуправлении в условиях военного положения;

инновационные примеры принятия решений органов местного самоуправления на первоочередные нужды территориальной обороны и поддержку местной инфраструктуры громад;

герои и героини, защищающие громады, свободу и свой выбор;

сотрудничество местного самоуправления и гражданского общества;

сплоченность и сотрудничество громад, городов-побратимов;

сохранение и развитие местной экономики, создание новых рабочих мест, привлечение внешних ресурсов;

самообеспечение громад продуктами питания и товарами первой необходимости;

обеспечение предоставления качественных публичных услуг в громаде;

интеграция внутриперемещенных лиц;

ликвидация последствий вооруженной агрессии и восстановление жизнедеятельности громад.

Для участия в Конкурсе принимаются материалы по четырем номинациям:

онлайн-публикация, статья в печатном СМИ, радиоматериал видеоматериал.

Материалы должны быть опубликованы впервые в период с 24 февраля по 30 сентября 2022 года.

Конкурсные работы представляются до 18.00 30 сентября 2022 года.

Требования к оформлению и технические требования к материалам по ссылке

Участник может представить не более одной конкурсной работы по каждой из номинаций, оформив их отдельными конкурсными заявками.