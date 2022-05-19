19.05.2022 17:59 Дмитрий Колоней
Начался ежегодный Всеукраинский конкурс среди журналистов
Конкурс проводится уже шестой год подряд при поддержке Совета Европы и ОО "Интерньюз-Украина".
Начался ежегодный Всеукраинский конкурс среди журналистов
Как сообщает РЕДПОСТ
, в 2022 году тематика Конкурса имеет следующие приоритетные направления:
-
применение принципов хорошего демократического управления на местном уровне во время войны;
-
взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в противодействии военной агрессии и защите территориальной целостности и суверенитета государства;
-
лидерство в местном самоуправлении в условиях военного положения;
-
инновационные примеры принятия решений органов местного самоуправления на первоочередные нужды территориальной обороны и поддержку местной инфраструктуры громад;
-
герои и героини, защищающие громады, свободу и свой выбор;
-
сотрудничество местного самоуправления и гражданского общества;
-
сплоченность и сотрудничество громад, городов-побратимов;
-
сохранение и развитие местной экономики, создание новых рабочих мест, привлечение внешних ресурсов;
-
самообеспечение громад продуктами питания и товарами первой необходимости;
-
обеспечение предоставления качественных публичных услуг в громаде;
-
интеграция внутриперемещенных лиц;
-
ликвидация последствий вооруженной агрессии и восстановление жизнедеятельности громад.
Для участия в Конкурсе принимаются материалы по четырем номинациям:
-
онлайн-публикация,
-
статья в печатном СМИ,
-
радиоматериал
-
видеоматериал.
Материалы должны быть опубликованы впервые в период с 24 февраля по 30 сентября 2022 года.
Конкурсные работы представляются до 18.00 30 сентября 2022 года.
Требования к оформлению и технические требования к материалам по ссылке
.
Участник может представить не более одной конкурсной работы по каждой из номинаций, оформив их отдельными конкурсными заявками.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0