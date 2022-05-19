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19.05.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Начался ежегодный Всеукраинский конкурс среди журналистов

Конкурс проводится уже шестой год подряд при поддержке Совета Европы и ОО "Интерньюз-Украина".


Начался ежегодный Всеукраинский конкурс среди журналистов
Как сообщает РЕДПОСТ,  в 2022 году тематика Конкурса имеет следующие приоритетные направления:
 
  • применение принципов хорошего демократического управления на местном уровне во время войны;
  • взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в противодействии военной агрессии и защите территориальной целостности и суверенитета государства;
  • лидерство в местном самоуправлении в условиях военного положения;
  • инновационные примеры принятия решений органов местного самоуправления на первоочередные нужды территориальной обороны и поддержку местной инфраструктуры громад;
  • герои и героини, защищающие громады, свободу и свой выбор;
  • сотрудничество местного самоуправления и гражданского общества;
  • сплоченность и сотрудничество громад, городов-побратимов;
  • сохранение и развитие местной экономики, создание новых рабочих мест, привлечение внешних ресурсов;
  • самообеспечение громад продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • обеспечение предоставления качественных публичных услуг в громаде;
  • интеграция внутриперемещенных лиц;
  • ликвидация последствий вооруженной агрессии и восстановление жизнедеятельности громад.
Для участия в Конкурсе принимаются материалы по четырем номинациям:
  1. онлайн-публикация,
  2. статья в печатном СМИ,
  3. радиоматериал
  4. видеоматериал.
Материалы должны быть опубликованы впервые в период с 24 февраля по 30 сентября 2022 года.
 
Конкурсные работы представляются до 18.00 30 сентября 2022 года.
 
Требования к оформлению и технические требования к материалам по ссылке.
 
Участник может представить не более одной конкурсной работы по каждой из номинаций, оформив их отдельными конкурсными заявками.
 
Справочную информацию по вопросам Конкурса можно получить на Facebook на странице Конкурса, или отправив запрос на электронный адрес: [email protected]
 
Тэги:  конкурс, журналисты, украина
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