Тысячи цветов: все более красивым делают город харьковские озеленители (фото)

Харьковские коммунальщики не оставляют без внимания ни один сквер.
Как сообщает РЕДПОСТ, озеленители СКП «Харьковзеленстрой» продолжают украшать город яркими красками. Рабочие высаживают тысячи цветов в день, чтобы харьковчане чувствовали приход весны и скорое лето.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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