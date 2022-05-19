19.05.2022 18:18 Дмитрий Колоней

Тысячи цветов: все более красивым делают город харьковские озеленители (фото)

Харьковские коммунальщики не оставляют без внимания ни один сквер.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, озеленители СКП «Харьковзеленстрой» продолжают украшать город яркими красками. Рабочие высаживают тысячи цветов в день, чтобы харьковчане чувствовали приход весны и скорое лето.

Сотрудники предприятия также убирают улицы и зоны отдыха, заменяют пакеты в корзинах и вывозят мусор, убирают упавшие листья для дальнейшей утилизации, выполняют текущий ремонт элементов инфраструктуры, планируют клумбы для посадки цветов.