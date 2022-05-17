17.05.2022 15:21 Дмитрий Колоней

У захватчиков начали забирать деньги, выданные за ранение (видео)

Теперь оккупанты боятся тратить перечисленные деньги.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, российских оккурантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения, о чем говорится в новом перехвате спецсужб.

«25 марта пацаненка в плечо ранило, ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через несколько дней выплатили 3 миллиона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое»,– рассказывает захватчик своей матери.

Поэтому советует ей передать эту информацию своему знакомому еб*ану, который также получил ранения в Украине и уже планирует потратить эти деньги.

«Не надо деньги тратить пока. Так как после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы как минимум», - говорит оккупант.

Выходит, что единственное денежное поощрение, которое осталось в армии захватчиков – выплаты за смерть.

Но понадобятся ли они «на том свете»? Около 28 тыс. погибших оккупантов никогда не смогут ответить на этот вопрос.