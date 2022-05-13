Жены захватчиков с ужасом ждут возвращения озверевших мужей (видео)

13.05.2022 18:26 Дмитрий Колоней

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, перехваченный СБУ.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, судя по перехваченному разговору, жены оккупантов с ужасом ожидают возвращения мужчин домой, потому что зверства, которые они совершают на нашей земле, изменили психику солдат.

В ходе разговора пьяный оккупант, который сейчас стоит на Херсонщине, рассказывает жене о зверствах над гражданскими. И этим очень ее пугает.

«Я могу взять человека и в голову «бам»… с пулемета сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбобом стал, я вообще ебнутый стал».

Женщина обеспокоена, как они будут жить вместе, но захватчик не очень переживает:

«Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял... Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой добрый. Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой есть».

Очень надеемся, что оно станет удобрением для нашей земли. А если нет, то его контакты, личные данные и признание уже имеет СБУ! И он ответит за свои преступления на суде!