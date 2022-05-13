    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Жены захватчиков с ужасом ждут возвращения озверевших мужей (видео)
13.05.2022  18:26   Дмитрий Колоней

Жены захватчиков с ужасом ждут возвращения озверевших мужей (видео)

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, перехваченный СБУ.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, судя по перехваченному разговору, жены оккупантов с ужасом ожидают возвращения мужчин домой, потому что зверства, которые они совершают на нашей земле, изменили психику солдат.
 
В ходе разговора пьяный оккупант, который сейчас стоит на Херсонщине, рассказывает жене о зверствах над гражданскими. И этим очень ее пугает.
 
«Я могу взять человека и в голову «бам»… с пулемета сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбобом стал, я вообще ебнутый стал».
 
Женщина обеспокоена, как они будут жить вместе, но захватчик не очень переживает:
 
«Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял... Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой добрый. Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой есть».
 
Очень надеемся, что оно станет удобрением для нашей земли. А если нет, то его контакты, личные данные и признание уже имеет СБУ! И он ответит за свои преступления на суде!

 

 

 

Тэги:  агрессия россии, зверства оккупантов, убийство, ужас жен
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.05 Криминал и происшествия Захватчики называют Чернобаевку "чистилищем" и боятся туда ехать (видео) 13.05 Криминал и происшествия В Украине начался первый судебный процесс по военным преступлениям россии 13.05 Криминал и происшествия Боевик фейковой республики обстреливал Харьковскую область
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 