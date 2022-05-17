17.05.2022 15:15 Виталий Хиневич

Продажу алкогольных напитков запретили в Харьковской области

Слабоалкогольные напитки будут доступны в определенное время.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что начиная с 17 мая, продажа алкогольных напитков запрещена на всей территории Харьковской области.

Запрет не касается продажи слабоалкогольных напитков с 9:00 до 15:00. В заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21:00.

Соответствующий приказ подписал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

“Несмотря на снижение интенсивности обстрелов Харькова и отступление оккупантов, боевые действия на территории области продолжаются, и расслабляться не стоит. Все граждане должны быть сознательными и ответственными”, – сказал Олег Синегубов.

Полностью продажа алкоголя запрещена военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к силовым структурам. То есть носят форму, имеют вооружение и спецсредства.

Запрет будет действовать с 17 мая и до конца действия военного положения.

Напомним, в Харькове незаконно торговали алкоголем.