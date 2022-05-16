Осторожно: в Харькове красят скамейки

В городе приводят в порядок элементы благоустройства.
В частности, коммунальщики ремонтируют ограждения и красят скамейки, передает РЕДПОСТ.
Этим, наряду с высаживанием клумб, стрижкой газонов и прочими работами по уходу за зелеными насаждениями Харькова, занимаются работники СКП «Харьковзеленстрой».
В частности, бригады по текущему ремонту приводят в порядок поврежденные ограждения и другие декоративные элементы архитектуры города.
Кроме того, с приходом весны рабочие ремонтируют и красят скамейки, поэтому просят харьковчан быть внимательными.
Напомним, сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» ежедневно высаживают цветы и ухаживают за газонами, засеянными в любимых зонах отдыха горожан.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: