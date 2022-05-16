16.05.2022 10:58 Рита Парфенова

Осторожно: в Харькове красят скамейки

В городе приводят в порядок элементы благоустройства.

В частности, коммунальщики ремонтируют ограждения и красят скамейки, передает РЕДПОСТ.

Этим, наряду с высаживанием клумб, стрижкой газонов и прочими работами по уходу за зелеными насаждениями Харькова, занимаются работники СКП «Харьковзеленстрой».



В частности, бригады по текущему ремонту приводят в порядок поврежденные ограждения и другие декоративные элементы архитектуры города.

Кроме того, с приходом весны рабочие ремонтируют и красят скамейки, поэтому просят харьковчан быть внимательными.

Напомним, сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» ежедневно высаживают цветы и ухаживают за газонами, засеянными в любимых зонах отдыха горожан.