16.05.2022 10:02 Рита Парфенова

В Харькове мошенники под видом покупателей воровали деньги с карт (фото)

Правоохранители завершили следствие по преступной организации мошенников

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Создал и возглавил преступную организацию 23-летний неоднократно судимый житель Харьковской области. Подельниками стали три его знакомых - мужчина и две женщины.



Преступники систематически подыскивали интернет объявления о продаже товаров, и, выдавая себя за покупателей, получали у продавцов номера их банковских карт.





В дальнейшем по продуманному сценарию участники преступной организации под видом сотрудников службы безопасности банка звонили по телефону продавцам и после фразы «Здравствуйте, это служба безопасности банка. Возникли технические проблемы с вашей картой» сообщали о наличии технических проблем с зачислением на их счет средств за якобы приобретенный товар.



Вводив потерпевших в заблуждение, преступники узнавали от них конфиденциальную информацию о кодах доступа к их банковским картам, после чего переводили наличные на них деньги на другие счета и снимали в банкоматах.



В целом доказана причастность участников указанной преступной организации к совершению 14 преступлений, в ходе которых они завладели средствами потерпевших на сумму свыше 400 тыс. грн.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в Киевский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении четырех человек по факту создания преступной организации и участия в ней и по факту мошенничества (ч.ч.1, 2 ст. 255 УК Украины, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.190 УК Украины).



Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет за конфискацию имущества.

Напомним, мошенники пытаются похитить данные платежных карт, используя тематику денежной помощи от ООН.



