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12.05.2022  16:55   Виталий Хиневич

В Харькове группа людей незаконно проживала в квартире

В квартире харьковчанина без законных прав проживала группа людей.

Группа людей незаконно проживала в квартире харьковчанина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 11 мая около 12:50 к правоохранителям поступило сообщение о правонарушении. Гражданин заявил, что в его квартире без разрешения проживают люди в военной форме. Сам собственник квартиры отсутствовал в городе некоторое время. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
 
Во время осмотра дома правоохранители обнаружили боеприпасы, патроны и ящик с сухим рассыпчатым веществом растительного происхождения. Также в доме находились военная форма, пластины к бронежилетам и прочее.
 
Полицейские установили личности правонарушителей. Ими оказались 5 гражданских мужчин, возрастом от 33 до 39 лет.
 
На основании данных фактов было открыто уголовное производство, злоумышленникам угрожает до 7 лет лишения свободы.
 
Напомним, 4 марта 2022 года в квартире, где также находились несовершеннолетние дети, между мужчиной и женщиной возник бытовой конфликт.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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