12.05.2022 16:55 Виталий Хиневич

В Харькове группа людей незаконно проживала в квартире

В квартире харьковчанина без законных прав проживала группа людей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 11 мая около 12:50 к правоохранителям поступило сообщение о правонарушении. Гражданин заявил, что в его квартире без разрешения проживают люди в военной форме. Сам собственник квартиры отсутствовал в городе некоторое время. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Во время осмотра дома правоохранители обнаружили боеприпасы, патроны и ящик с сухим рассыпчатым веществом растительного происхождения. Также в доме находились военная форма, пластины к бронежилетам и прочее.

Полицейские установили личности правонарушителей. Ими оказались 5 гражданских мужчин, возрастом от 33 до 39 лет.

На основании данных фактов было открыто уголовное производство, злоумышленникам угрожает до 7 лет лишения свободы.