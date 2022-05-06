06.05.2022 16:58

Харьковские тепловики ремонтируют котельную, обслуживающую три района

КП «Харьковские тепловые сети» продолжает плановые и аварийные работы на сетях, готовится к новому отопительному сезону.



Харьковские тепловики ремонтируют котельную, обслуживающую три района



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», горячую воду продолжают подавать в полном объеме, несмотря на то, что накануне потребителей, которые получают услугу от ТЭЦ-4, переподключили к ТЭЦ-3. Это связано с плановыми ремонтными работами на теплоцентрали.

Всего на утро по причине дефектов горячую воду отключили в 13 домах (12 - в Слободском районе, один - в Индустриальном).

На предприятии отметили, что ремонтно-восстановительные работы продолжаются на котельной, которая обслуживает три крупных района.

Кроме того, бригады занимаются перекладкой трубопроводов центрального отопления. Старые или поврежденные обстрелами трубы меняют на предизолированные. В частности, сети меняют на ул. Шекспира, ул. Данилевского, ул. Рыбалко, в пер. Пятигорском и пер. Забайкальском.

«Сотрудники «Теплосетей» делают все, чтобы при любых обстоятельствах Харьков был с горячей водой, а зимой - с отоплением», - отметили в КП.