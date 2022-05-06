06.05.2022 11:57 Рита Парфенова

Под Харьковом ракетный обстрел убил 87-летнюю женщину

В течение прошедших суток Лозовская область подверглась ракетному обстрелу, есть погибшая.

Подробности сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский на своей странице в Facebook, передает РЕДПОСТ.



По его словам, 5 мая оккупанты обстреляли село в в Надеждовском старостинском округе. Один из снарядов попал в частный дом, погибла 87-летняя женщина.



В оперативной сводке ЗСУ сообщили, что в Харькове ночь прошла с единичными обстрелами на окраинах города. Пострадавших нет.



В течение суток была также обстреляна Салтовка. Ранения получили пятеро мирных жителей.



На Изюмском направлении бои продолжаются.

Напомним, подразделения ГСЧС в течение суток совершили 13 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.