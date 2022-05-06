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06.05.2022  11:57   Рита Парфенова

Под Харьковом ракетный обстрел убил 87-летнюю женщину

В течение прошедших суток Лозовская область подверглась ракетному обстрелу, есть погибшая.

В течение прошедших суток Лозовская область подверглась ракетному обстрелу, есть погибшая.

Подробности сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский на своей странице в Facebook, передает РЕДПОСТ.

По его словам, 5 мая оккупанты обстреляли село в в Надеждовском старостинском округе. Один из снарядов попал в частный дом, погибла 87-летняя женщина.

 В оперативной сводке ЗСУ сообщили, что в Харькове ночь прошла с единичными обстрелами на окраинах города. Пострадавших нет.

В течение суток была также обстреляна Салтовка. Ранения получили пятеро мирных жителей.

На Изюмском направлении бои продолжаются.

Напомним, подразделения ГСЧС в течение суток совершили 13 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Тэги:  агрессия россии, обстрел, погибла, харьков
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