Под Харьковом ракетный обстрел убил 87-летнюю женщину

В течение прошедших суток Лозовская область подверглась ракетному обстрелу, есть погибшая.
Подробности сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский на своей странице в Facebook, передает РЕДПОСТ.
По его словам, 5 мая оккупанты обстреляли село в в Надеждовском старостинском округе. Один из снарядов попал в частный дом, погибла 87-летняя женщина.
В оперативной сводке ЗСУ сообщили, что в Харькове ночь прошла с единичными обстрелами на окраинах города. Пострадавших нет.
В течение суток была также обстреляна Салтовка. Ранения получили пятеро мирных жителей.
На Изюмском направлении бои продолжаются.
Напомним, подразделения ГСЧС в течение суток совершили 13 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
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