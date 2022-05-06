06.05.2022 12:20 Виталий Хиневич

Раненые жители Харьковской области будут лечиться в Германии (фото)

Украинские и зарубежные медики оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что 30 тяжелораненых украинцев из Харьковской области и восточных регионов Украины эвакуировали с помощью «летучего госпиталя» на лечение в Германию. Это люди, пострадавшие от военной агрессии России: взрослые и дети со сложными минно-взрывными ранениями. Также это украинцы с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно или нуждаются в специализированном лечении.

Сначала граждан эвакуировали во Львов на поезде, стабилизировав общее состояние пациентов. Далее их транспортировали на специализированное лечение по маршруту «Львов – Жешув – Кельн».

Далее для медицинской эвакуации был привлечен «летучий госпиталь» – специальный медицинский авиарейс Luftwaffe Вооруженных Сил Германии. На его борту имеется 38 коек для пациентов. Кроме того, борт оборудован шестью модулями интенсивной терапии.

«Минздрав вместе с Европейской Комиссией и партнерами делает все возможное, чтобы спасти людей и предоставить им необходимую медицинскую помощь»,- отметили в ведомстве.

Напомним, 5 автомобилей экстренной медицинской помощи, а также специальное оборудование для спасения людей передали страны ЕС в Харьковскую область.