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06.05.2022  12:20   Виталий Хиневич

Раненые жители Харьковской области будут лечиться в Германии (фото)

Украинские и зарубежные медики оказывают необходимую медицинскую помощь.

Медицинская эвакуация Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что 30 тяжелораненых украинцев из Харьковской области и восточных регионов Украины эвакуировали с помощью «летучего госпиталя» на лечение в Германию. Это люди, пострадавшие от военной агрессии России: взрослые и дети со сложными минно-взрывными ранениями. Также это украинцы с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно или нуждаются в специализированном лечении.
 
Сначала граждан эвакуировали во Львов на поезде, стабилизировав общее состояние пациентов. Далее их транспортировали на специализированное лечение по маршруту «Львов – Жешув – Кельн».
 
Далее для медицинской эвакуации был привлечен «летучий госпиталь» – специальный медицинский авиарейс Luftwaffe Вооруженных Сил Германии. На его борту имеется 38 коек для пациентов. Кроме того, борт оборудован шестью модулями интенсивной терапии.
 
Медицинская эвакуация
 
«Минздрав вместе с Европейской Комиссией и партнерами делает все возможное, чтобы спасти людей и предоставить им необходимую медицинскую помощь»,- отметили в ведомстве.
 
Напомним, 5 автомобилей экстренной медицинской помощи, а также специальное оборудование для спасения людей передали страны ЕС в Харьковскую область.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  агрессия россии, харьков, медицина
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