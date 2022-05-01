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01.05.2022  16:58   

Жителям Харьковской области отправлено более 20 тысяч продуктовых наборов

Областной логистический центр ежедневно передает гуманитарную помощь громадам Харьковщины и на почтовые пункты выдачи

Как сообщает РЕДПОСТ, Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки для жителей региона отгрузили 22784 продуктовых наборов.
 
“Вчера отправили 83,5 тонны продуктов питания, в том числе более 45 тонн мяса курицы, почти 5 тонн сахара, по 2 тонны муки, сливочного масла и другое. Распределяем помощь между громадами, а они организовывают выдачу своим жителям”, - сказал Олег Синегубов.
 
30 апреля продукты питания получили Малоданиловская, Дергачевская, Чугуевская, Змиевская, Нововодолажская, Высочанская, Золочевская, Красноградская, Слобожанская громады, а также пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты" в Харькове.
Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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