01.05.2022 16:58

Жителям Харьковской области отправлено более 20 тысяч продуктовых наборов

Областной логистический центр ежедневно передает гуманитарную помощь громадам Харьковщины и на почтовые пункты выдачи

Как сообщает РЕДПОСТ, Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки для жителей региона отгрузили 22784 продуктовых наборов.

“Вчера отправили 83,5 тонны продуктов питания, в том числе более 45 тонн мяса курицы, почти 5 тонн сахара, по 2 тонны муки, сливочного масла и другое. Распределяем помощь между громадами, а они организовывают выдачу своим жителям”, - сказал Олег Синегубов.

30 апреля продукты питания получили Малоданиловская, Дергачевская, Чугуевская, Змиевская, Нововодолажская, Высочанская, Золочевская, Красноградская, Слобожанская громады, а также пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты" в Харькове.