28.04.2022 18:54 Дмитрий Колоней

В Харькове дали ответы на вопросы по выплате внутренним переселенцам

Об этом сообщили в Центре предоставления административных услуг города Харькова.



В Харькове дали ответы на вопросы по выплате внутренним переселенцам



Как сообщает РЕДПОСТ , что как только гражданин оформляет статус ВПЛ, заявка отправляется для ожидания выплаты. Срок зачисления средств зависит от того, когда «Ощадбанк» по представлению Министерства социальной политики перечислит средства в банк. В случае подтверждения человеку придет сообщение от банка о зачислении средств на карту «єПідтримка». Там напомнили, что на заседании правительства было принято решение о выделении дополнительных 2 млрд грн, что позволит выплатить еще более 300 тыс. украинцев.

Если на 1 марта этого года гражданин получал ежемесячную адресную помощь ВПЛ, то она продлится автоматически, без дополнительного обращения. Однако, если статус внутренне перемещенного лица был, но человек не получал помощь – нужно подать заявление оффлайн, потому что в «Дії» можно получить только комплексную услугу по оформлению статуса и выплат.

Если человек успешно подал заявление на получение 6 500 грн, однако статус обновился на «Вы не можете получить выплату», это значит, что гражданину отказано в помощи из-за несоответствия условиям. С требованиями можно ознакомиться в постановлении Кабинета Министров Украины №199 от 4 марта 2022 года: https://cutt.ly/jFiAwmb.

Кроме того, для того чтобы оформить пособие по безработице, необходимо подать заявление онлайн на портале «Дія». Для этого нужно войти на портал или зарегистрироваться, нажать «Услуги», «Помощь по безработице», заполнить форму и подписать ее с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Информация о результате поступит на электронную почту. Также можно посмотреть статус услуги в личном кабинете на портале «Дія».