26.04.2022 11:57 Рита Парфенова

Коммунальщики оперативно восстанавливают подачу воды в Харькове

Ремонтные бригады выезжают для ликвидации аварийных ситуаций во все районы Харькова.



vodokanal.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», вчера работниками Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» было ликвидировано пять повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок девять смотровых колодцев.



Сегодня, 26 апреля, 20 бригад аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» ремонтируют поврежденные трубопроводы холодного водоснабжения во всех районах города.



Несмотря на то, что подачу воды приходиться восстанавливать в сложных условиях военного времени, с этой ответственной задачей районные бригады успешно справляются, отметил начальник Шевченковского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Андрей Целогородцев.





«Каждый день выполняем большой объем производственных работ. Среди них - ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах холодного водоснабжения, приведение в порядок смотровых колодцев и устранение течей, замена пожарных гидрантов и установка новой запорной арматуры на водоразборных колонках. Работаем оперативно, но при этом как можно качественней», - отметил Александр Целогородцев.

Для экономии времени бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

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