    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Оккупант жалуется, что из его бригады большинство убито или сбежало (видео)
23.04.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Оккупант жалуется, что из его бригады большинство убито или сбежало (видео)

Спецслужбы Украины перехватили разговоры захватчиков.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, оккупанты в Пасху планируют устроить еще больше обстрелов мирного населения и украинских защитников. О чем свидетельствуют новые телефонные разговоры решистов, перехваченных спецслужбами.
 
«Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут «Христос воскрес!» Развлекаемся, как можем…» - сообщает захватчик собственной супруге. Хотя, когда речь заходит о делах в его подразделении, стоящем в Николаевской области, тон захватчика сразу становится другим. Из 19 человек в его взводе осталось только 7. Остальных – убили или скрылись.
 
«Здесь никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам прибавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши», - резюмирует оккупант.
 
Наопним, ранее мы писали  о том, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об изменении времени комендантского часа в городе и попросил горожан не собираться в большим количестве перед храмами на Пасху из-за обстрелов захватчиками.
 
Тэги:  агрессия россии, бегство, деморализация
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.04 Общество Мобильную связь возвращают в деоккупированные населенные пункты Харьковщины 23.04 Криминал и происшествия В Харькове оккупанты обстреляли жилой район 23.04 Общество Оккупанты препятствуют гуманитарному коридору в Харьковской области
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 