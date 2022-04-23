23.04.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Оккупант жалуется, что из его бригады большинство убито или сбежало (видео)

Спецслужбы Украины перехватили разговоры захватчиков.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, оккупанты в Пасху планируют устроить еще больше обстрелов мирного населения и украинских защитников. О чем свидетельствуют новые телефонные разговоры решистов, перехваченных спецслужбами.

«Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут «Христос воскрес!» Развлекаемся, как можем…» - сообщает захватчик собственной супруге. Хотя, когда речь заходит о делах в его подразделении, стоящем в Николаевской области, тон захватчика сразу становится другим. Из 19 человек в его взводе осталось только 7. Остальных – убили или скрылись.

«Здесь никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам прибавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши», - резюмирует оккупант.