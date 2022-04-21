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21.04.2022  13:21   Рита Парфенова

Семью с младенцем спасли из горящего после обстрелов дома в Харькове

Полицейские охраны в Харькове помогли спасти семью из горящего дома.

Семью с младенцем спасли из горящего после обстрелов дома в Харькове

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Нацполицию, полицейские охраны во время  патрулирования ночного Харькова  стали свидетелями пожара, вызванного вражеским снарядом.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Спасатели делали все возможное для укролщения пламени, однако огонь очень быстро охватывал дом. Хозяева дома успели спастись.

Полицейские охраны оказали им убежище и поддержку. Со временем семья решила ехать на вокзал, куда их эвакуировал служебный автомобиль полиции охраны.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 21 апреля.

 

Тэги:  полиция, пожар, харьков
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