20.04.2022 19:58 Дмитрий Колоней

В Харькове коммунальные службы убирают завалы после обстрелов

Расчищают улицы Харькова рабочие КП "Дорремстрой".



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, рабочие КП "Дорремстроя" выполняют свои обязанности по уборке городских улиц. В частности, бригады убирают завалы и мусор после вражеских обстрелов.

Напоминаем, ранее мы писаои о том, что более 130 машин каждый день вывозят мусор из Харькова.

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