В Харькове коммунальные службы убирают завалы после обстрелов

Расчищают улицы Харькова рабочие КП "Дорремстрой".
Как сообщает РЕДПОСТ, рабочие КП "Дорремстроя" выполняют свои обязанности по уборке городских улиц. В частности, бригады убирают завалы и мусор после вражеских обстрелов.
Напоминаем, ранее мы писаои о том, что более 130 машин каждый день вывозят мусор из Харькова.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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