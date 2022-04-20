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20.04.2022  19:58   Дмитрий Колоней

В Харькове коммунальные службы убирают завалы после обстрелов

Расчищают улицы Харькова рабочие КП "Дорремстрой".


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, рабочие КП "Дорремстроя" выполняют свои обязанности по уборке городских улиц. В частности, бригады убирают завалы и мусор после вражеских обстрелов.

Напоминаем, ранее мы писаои о том, что более 130 машин каждый день вывозят мусор из Харькова.

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Тэги:  уборка завалов, мусор, харьков
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