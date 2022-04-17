17.04.2022 14:06 Рита Парфенова

Коммунальщики ежедневно ликвидируют порывы трубопровода в Харькове

За прошедшие сутки работниками КП "Харьковводоканал" ликвидировано восемь поврежденных на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок десять смотровых колодцев.

Несмотря на обстрелы, КП "Харьковводоканал" восстанавливает и поддерживает все принадлежащие коммуникации, передает РЕДПОСТ.



Сегодня, 17 апреля, аварийщики комплекса "Харьковводоснабжение" проводят ремонтные работы на трубопроводах в Основянском, Шевченковском, Московском, Новобаварском и Киевском районах города. Повреждение в сетях устраняют девять бригад.

Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.



Бригады Комплекса «Харьковводоотведение» планируют делать более 35 заявок поступивших на профилактическую чистку наружных сетей водоотведения. Здесь работают более пяти аварийных бригад с применением необходимой спецтехники. Не считая этого, ремонтники участвуют в восстановлении поврежденных трубопроводов.



Работники управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем оперативно восстанавливают поврежденные коммуникации на 20 стояках домов, чтоб обеспечить подачу воды в 189 квартир. Также устраняют разные аварийные ситуации, возникающие во время вражеских обстрелов, подключают к водообеспечению возвратившихся домой харьковчан и поддерживают в надлежащем техническом состоянии убежища.



Коммунальщики просят харьковчан: чтобы ускорить процесс ремонта, подробно сообщайте об утечках воды: указывайте точный адрес и само место утечки, оставляте свой номер телефона для уточнения. Эту информацию можно сообщить по телефону 15-33.

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