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17.04.2022  14:06   Рита Парфенова

Коммунальщики ежедневно ликвидируют порывы трубопровода в Харькове

За прошедшие сутки работниками КП "Харьковводоканал" ликвидировано восемь поврежденных на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок десять смотровых колодцев.

ремонт трубопровода харьков

Несмотря на обстрелы, КП "Харьковводоканал" восстанавливает и поддерживает все принадлежащие коммуникации, передает РЕДПОСТ.

Сегодня, 17 апреля, аварийщики комплекса "Харьковводоснабжение" проводят ремонтные работы на трубопроводах в Основянском, Шевченковском, Московском, Новобаварском и Киевском районах города. Повреждение в сетях устраняют девять бригад.

Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Бригады Комплекса «Харьковводоотведение» планируют делать более 35 заявок поступивших на профилактическую чистку наружных сетей водоотведения. Здесь работают более пяти аварийных бригад с применением необходимой спецтехники. Не считая этого, ремонтники участвуют в восстановлении поврежденных трубопроводов.

Работники управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем оперативно восстанавливают поврежденные коммуникации на 20 стояках домов, чтоб обеспечить подачу воды в 189 квартир. Также устраняют разные аварийные ситуации, возникающие во время вражеских обстрелов, подключают к водообеспечению возвратившихся домой харьковчан и поддерживают в надлежащем техническом состоянии убежища.

Коммунальщики просят харьковчан: чтобы ускорить процесс ремонта, подробно сообщайте об утечках воды: указывайте точный адрес и само место утечки, оставляте свой номер телефона  для уточнения. Эту информацию можно сообщить по телефону 15-33.

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Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
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