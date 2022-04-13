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13.04.2022  21:11   Дмитрий Колоней

Новые харьковские больницы будут с подземными этажами

Харьковщину посетил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, глава Минздрава Виктор Ляшко вместе с председателем Харьковской ОВА Олегом Синегубовым посетили медицинские учреждения области: Харьковский областной центр службы крови, областную детскую больницу и областную клиническую больницу.
 
Кроме того, Виктор Ляшко встретился с коллективами этих медицинских учреждений, в частности общался с работниками центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
«Был уверен, но еще раз убедился в наличии боевого духа у наших работников здравоохранительных учреждений, проведении выплат заработных плат и хорошем обеспечении заведений лекарствами и медицинскими изделиями. Мы победим, все разрушенное отстроим», – отметил Виктор Ляшко.
 
Также вместе с руководителем области Олегом Синегубовым министр обсудил вопрос о предстоящем восстановлении медицинской инфраструктуры области. Среди прочего было отмечено, что строить новые больницы нужно только с подземными паркингами, которые могут стать подземными этажами для заведений.
 
«Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов, наши медики полноценно работают, ежедневно спасают жизнь жителей Харьковщины. Получаем поставки медикаментов, гуманитарные грузы, поэтому обеспечение - на достойном уровне. Спасибо всем работникам, которые ежедневно держат медицинский фронт», - говорит председатель ОВА Олег Синегубов.
 
Тэги:  больницы, агрессия россии, харьков
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