13.04.2022 21:11 Дмитрий Колоней

Новые харьковские больницы будут с подземными этажами

Харьковщину посетил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, глава Минздрава Виктор Ляшко вместе с председателем Харьковской ОВА Олегом Синегубовым посетили медицинские учреждения области: Харьковский областной центр службы крови, областную детскую больницу и областную клиническую больницу.

Кроме того, Виктор Ляшко встретился с коллективами этих медицинских учреждений, в частности общался с работниками центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Был уверен, но еще раз убедился в наличии боевого духа у наших работников здравоохранительных учреждений, проведении выплат заработных плат и хорошем обеспечении заведений лекарствами и медицинскими изделиями. Мы победим, все разрушенное отстроим», – отметил Виктор Ляшко.

Также вместе с руководителем области Олегом Синегубовым министр обсудил вопрос о предстоящем восстановлении медицинской инфраструктуры области. Среди прочего было отмечено, что строить новые больницы нужно только с подземными паркингами, которые могут стать подземными этажами для заведений.

«Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов, наши медики полноценно работают, ежедневно спасают жизнь жителей Харьковщины. Получаем поставки медикаментов, гуманитарные грузы, поэтому обеспечение - на достойном уровне. Спасибо всем работникам, которые ежедневно держат медицинский фронт», - говорит председатель ОВА Олег Синегубов.