13.04.2022 13:10 Рита Парфенова

Уровень радиации в Харькове на 13 апреля

По состоянию на 13 апреля 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме.



Фото из открытых источников

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра, передает РЕДПОСТ.



По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 13 апреля 2022 года уровни внешнего гамма–излучения составляют:



0,12-0,15 мкЗв/час по Харькову,

0,11-0,15 мкЗв/час по Харьковской области.



Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).