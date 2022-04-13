13.04.2022 14:01

Розыск российских комплексов связи Редут: ВСУ просят помощи населения

Вооруженные силы Украины разыскивают российские комплексы беспроводной связи "Редут-2УС". И просят помощи у украинцев для их выявления.

Об этом в своем Facebook написал замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает РЕДПОСТ.



Установка "Редут-2УС" предназначена для построения закрытой беспроводной связи, по которой рашисты получают и отдают команды, а также обмениваются информацией. Уничтожение комплекса позволяет оборвать эту связь.



Военне призывают начеление при обнаружении таких комплексов связи присылать фото или видео в чатбот є-Ворог.



"Не забудьте позаботиться о собственной безопасности, когда фотографируете вражескую технику", - предупреждает Билошицкий.



Он отметил, что только за два дня через чатбот наши военные получили уже 33 геолокации техники оккупанта.