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13.04.2022  14:01   

Розыск российских комплексов связи Редут: ВСУ просят помощи населения

Вооруженные силы Украины разыскивают российские комплексы беспроводной связи "Редут-2УС". И просят помощи у украинцев для их выявления.

комплексы беспроводной связи "Редут-2УС"

Об этом в своем Facebook написал замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает РЕДПОСТ.

Установка "Редут-2УС" предназначена для построения закрытой беспроводной связи, по которой рашисты получают и отдают команды, а также обмениваются информацией. Уничтожение комплекса позволяет оборвать эту связь.

Военне призывают начеление при обнаружении таких комплексов связи присылать фото или видео в чатбот є-Ворог.

"Не забудьте позаботиться о собственной безопасности, когда фотографируете вражескую технику", - предупреждает  Билошицкий.

Он отметил, что только за два дня через чатбот наши военные получили уже 33 геолокации техники оккупанта.

Тэги:  агрессия россии, редут, є-ворог
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