Розыск российских комплексов связи Редут: ВСУ просят помощи населения

Вооруженные силы Украины разыскивают российские комплексы беспроводной связи "Редут-2УС". И просят помощи у украинцев для их выявления.
Об этом в своем Facebook написал замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает РЕДПОСТ.
Установка "Редут-2УС" предназначена для построения закрытой беспроводной связи, по которой рашисты получают и отдают команды, а также обмениваются информацией. Уничтожение комплекса позволяет оборвать эту связь.
Военне призывают начеление при обнаружении таких комплексов связи присылать фото или видео в чатбот є-Ворог.
"Не забудьте позаботиться о собственной безопасности, когда фотографируете вражескую технику", - предупреждает Билошицкий.
Он отметил, что только за два дня через чатбот наши военные получили уже 33 геолокации техники оккупанта.
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