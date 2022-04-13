13.04.2022 14:12 Виталий Хиневич

"Доступні ліки" по рецепту: как получить

МОЗ опубликовало информацию о том, как получить препараты по рецепту по программе "Доступні ліки".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что все врачи, которые имеют техническую возможность, продолжают выписывать пациентам электронные рецепты для получения медицинских препаратов по программе реимбурсации. Кроме этого, гражданин может получить выписанные медикаменты, находясь в любом регионе Украины.

В случае отсутствия возможности выписать электронный рецепт, медицинский работник имеет право оформить бумажную версию рецепта. На период действия военного положения можно использовать электронные и бумажные рецепты на "Доступні ліки" и инсулин.

В это же время отмечается, что если человек был вынужден переехать в другой регион страны, он может обратиться к любому врачу первичной медицинской помощи получить консультацию и в случае необходимости электронный рецепт. Узнать где, находится ближайшее медицинское учреждение возможно по телефону «16-77».

Получить информацию об аптеках, которые участвуют в государственной программе можно на сайте

На странице сайта в фильтрах слева в графе «Є у доступі» необходимо поставить галочку напротив слова «Так». Данное действие позволит отфильтровать аптеки, отпускающие «Доступні ліки». Так же следует обратить внимание на дату последнего отпуска рецепта. Она находится в последней колонке таблицы, которая расположена внизу под картой. Выбирать аптеки необходимо ту, которая реализовывала «Доступні ліки» на протяжении последних 7 дней.