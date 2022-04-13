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13.04.2022  14:12   Виталий Хиневич

"Доступні ліки" по рецепту: как получить

МОЗ опубликовало информацию о том, как получить препараты по рецепту по программе "Доступні ліки".

Доступні ліки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
 
Сообщается, что все врачи, которые имеют техническую возможность, продолжают выписывать пациентам электронные рецепты для получения медицинских препаратов по программе реимбурсации. Кроме этого, гражданин может получить выписанные медикаменты, находясь в любом регионе Украины.
 
В случае отсутствия возможности выписать электронный рецепт, медицинский работник имеет право оформить бумажную версию рецепта. На период действия военного положения можно использовать электронные и бумажные рецепты на "Доступні ліки" и инсулин.
 
В это же время отмечается, что если человек был вынужден переехать в другой регион страны, он может обратиться к любому врачу первичной медицинской помощи получить консультацию и в случае необходимости электронный рецепт. Узнать где, находится ближайшее медицинское учреждение возможно по телефону «16-77».
 
Получить информацию об аптеках, которые участвуют в государственной программе можно на сайте.
 
На странице сайта в фильтрах слева в графе «Є у доступі» необходимо поставить галочку напротив слова «Так». Данное действие позволит отфильтровать аптеки, отпускающие «Доступні ліки».  Так же следует обратить внимание на дату последнего отпуска рецепта. Она находится в последней колонке таблицы, которая расположена внизу под картой. Выбирать  аптеки необходимо ту, которая реализовывала «Доступні ліки» на протяжении последних 7 дней.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  доступні ліки, медицина
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