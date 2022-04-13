13.04.2022 12:47 Виталий Хиневич
Во время войны в Украине погибли 20 журналистов: список имен
Среди погибших есть представители иностранных средств массовой информации.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.
Сообщается, что по состоянию на 3 апреля, по официальным данным Офиса Генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов погибли 18 представителей медиа.
Однако, позднее стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а также о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала Дитенец, видеоинженера Романа Нежиборца.
Список погибших журналистов:
-
Пьер Закжевски;
-
Александра Кувшинова;
-
Александр Лыткин;
-
Павел Ли;
-
Сергей Пущенко;
-
Евгений Сакун;
-
Брент Энтони Рено;
-
Оксана Баулина;
-
Дилербек Шакиров;
-
Виктор Дедов;
-
Виктор Дударь;
-
Лилия Гумянова;
-
Юрий Олейник;
-
Олег Якунин;
-
Максим Левин;
-
Мантас Кведоравичюс;
-
Сергей Заиковский;
-
Денис Котенко;
-
Евгений Баль;
-
Роман Нежиборец.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0