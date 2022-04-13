13.04.2022 12:47 Виталий Хиневич

Во время войны в Украине погибли 20 журналистов: список имен

Среди погибших есть представители иностранных средств массовой информации.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.

Сообщается, что по состоянию на 3 апреля, по официальным данным Офиса Генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов погибли 18 представителей медиа.

Однако, позднее стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а также о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала Дитенец, видеоинженера Романа Нежиборца.

Список погибших журналистов:

Пьер Закжевски;

Александра Кувшинова;

Александр Лыткин;

Павел Ли;

Сергей Пущенко;

Евгений Сакун;

Брент Энтони Рено;

Оксана Баулина;

Дилербек Шакиров;

Виктор Дедов;

Виктор Дударь;

Лилия Гумянова;

Юрий Олейник;

Олег Якунин;

Максим Левин;

Мантас Кведоравичюс;

Сергей Заиковский;

Денис Котенко;

Евгений Баль;

Роман Нежиборец.