    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Во время войны в Украине погибли 20 журналистов: список имен
13.04.2022  12:47   Виталий Хиневич

Во время войны в Украине погибли 20 журналистов: список имен

Среди погибших есть представители иностранных средств массовой информации.

Гибель журналистов в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.
 
Сообщается, что по состоянию на 3 апреля, по официальным данным Офиса Генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов погибли 18 представителей медиа.
 
Однако, позднее стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а также о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала Дитенец, видеоинженера Романа Нежиборца.
 
Список погибших журналистов:
  • Пьер Закжевски;
  • Александра Кувшинова;
  • Александр Лыткин;
  • Павел Ли;
  • Сергей Пущенко;
  • Евгений Сакун;
  • Брент Энтони Рено;
  • Оксана Баулина;
  • Дилербек Шакиров;
  • Виктор Дедов;
  • Виктор Дударь;
  • Лилия Гумянова;
  • Юрий Олейник;
  • Олег Якунин;
  • Максим Левин;
  • Мантас Кведоравичюс;
  • Сергей Заиковский;
  • Денис Котенко;
  • Евгений Баль;
  • Роман Нежиборец.
 
Источник:   Национальный союз журналистов Украины.
 Тэги:  агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.04 Армия Розыск российских комплексов связи Редут: ВСУ просят помощи населения 13.04 Криминал и происшествия Харьков обстреляли больше 50 раз,- Синегубов 13.04 ЖКХ Восстановление поврежденных обстрелами крыш и окон в Харькове: как подать заявку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 