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13.04.2022  12:23   Рита Парфенова

Харьков обстреляли больше 50 раз,- Синегубов

За минувшие сутки оккупационные войска нанесли примерно 53 удара из артиллерии и РСЗО.


Фото из открытых источников

В результате обстрелов оккупантов пострадали 22 мирных жителя, из них - 3 детей. Погибли – 7 человек. Двухлетний мальчик, получивший ранение от обстрелов несколько дней назад, скончался в больнице.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Он отметил, что поводов для эвакуации в Харькове нет. "Поверьте, наши ВСУ ежедневно уничтожают много техники и живой силы россиян, верьте нашим защитникам и сохраняйте спокойствие",- заявил Синегубов.

По словам председателя ХОВА, Вооруженные Силы удерживают позиции, оборону Харькова и области, укрепляя свое военное присутствие, резервы и вооружения. Есть успехи по Роганскому, Дергачевскому направлениям. По Изюмскому - наши ВСУ постоянно ведут бои, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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