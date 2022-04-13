13.04.2022 12:23 Рита Парфенова

Харьков обстреляли больше 50 раз,- Синегубов

За минувшие сутки оккупационные войска нанесли примерно 53 удара из артиллерии и РСЗО.



Фото из открытых источников

В результате обстрелов оккупантов пострадали 22 мирных жителя, из них - 3 детей. Погибли – 7 человек. Двухлетний мальчик, получивший ранение от обстрелов несколько дней назад, скончался в больнице.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Он отметил, что поводов для эвакуации в Харькове нет. "Поверьте, наши ВСУ ежедневно уничтожают много техники и живой силы россиян, верьте нашим защитникам и сохраняйте спокойствие",- заявил Синегубов.

По словам председателя ХОВА, Вооруженные Силы удерживают позиции, оборону Харькова и области, укрепляя свое военное присутствие, резервы и вооружения. Есть успехи по Роганскому, Дергачевскому направлениям. По Изюмскому - наши ВСУ постоянно ведут бои, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области.