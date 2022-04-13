    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Полтавщине разыскивают без вести пропавшего харьковчанина
13.04.2022  11:55   Виталий Хиневич

На Полтавщине разыскивают без вести пропавшего харьковчанина

Лубенский районный отдел полиции разыскивает пропавшего мужчину.

Галка Алексей Иванович
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой Национальную полицию в Полтавской области.
 
Сообщается, что правоохранители Полтавской области разыскивают 67-летнего жителя Харькова Галку Алексея Ивановича. Установлено, что последний раз гражданин выходил на  связь 24 марта текущего года.
 
Приметы пропавшего мужчины: рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие седые, лицо овальное, брови прямые, глаза карие, губы тонкие, усы и борода седые. До момента исчезновения был одет в весеннюю куртку цвета охры, брюки черного цвета, кроссовки серого цвета. 
 
Правоохранители просят граждан, которые имеют информацию о пропавшем сообщать в Лубенский районный отдел полиции в Полтавской области по телефонам: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 066-686-33-47, или 102. 
 
Источник:   Национальная полиция Полтавской области
 Тэги:  происшествие, розыск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.04 Криминал и происшествия В Харьковской области идут поиски пропавшей женщины 22.02 Криминал и происшествия В Харьковской области женщина провалилась в 10-метровый колодец 22.02 Криминал и происшествия В Украине произошло землетрясение
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 