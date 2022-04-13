13.04.2022 11:55 Виталий Хиневич

На Полтавщине разыскивают без вести пропавшего харьковчанина

Лубенский районный отдел полиции разыскивает пропавшего мужчину.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой Национальную полицию в Полтавской области.

Сообщается, что правоохранители Полтавской области разыскивают 67-летнего жителя Харькова Галку Алексея Ивановича. Установлено, что последний раз гражданин выходил на связь 24 марта текущего года.

Приметы пропавшего мужчины: рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие седые, лицо овальное, брови прямые, глаза карие, губы тонкие, усы и борода седые. До момента исчезновения был одет в весеннюю куртку цвета охры, брюки черного цвета, кроссовки серого цвета.

Правоохранители просят граждан, которые имеют информацию о пропавшем сообщать в Лубенский районный отдел полиции в Полтавской области по телефонам: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 066-686-33-47, или 102.