11.04.2022 14:29 Виталий Хиневич

Коммунальные службы Харькова продолжают работать, несмотря на военное время

Коммунальщики продолжают принимать заявки от горожан и устранять неполадки.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

По словам заместителя директора по производству Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Игорь Вороненко, сотрудники предприятия ежедневно выполняют более 55 заявок на прочистку наружных канализационных сетей. Ремонтные работы проводят 11 районных аварийных бригад и две бригады участка по ремонту сетей канализации комплекса. Для выполнения работ привлекается необходимая спецтехника.

«Ежедневно проводим профилактические чистки наружных трубопроводов, реагируем на все заявки по устранению закупорок, соблюдаем график устранения пробок и профочищения участков в районах убежищ, зданий и подвальных помещений, где работают или скрываются люди. Чтобы обеспечить стабильный водоотвод стоков, мы не только устраняем пробки на трубопроводах, но и ремонтируем канализационные коллекторы после попадания в них снарядов», - сообщил Игорь Вороненко.

Кроме этого отмечается, что бригады районных эксплуатационных участков прилагают все усилия, чтобы не было проблем с отводом стоков. В то же время, особое внимание на коммунальном предприятии уделяют безопасности сотрудников.