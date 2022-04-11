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11.04.2022  15:05   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики ликвидировали около сотни аварий за сути

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации ХТС сотрудники предприятия за сутки отработали 90 обращений, поступивших в информационно-диспетчерскую службу «15-62».
 
Бригады ХТС во всех районах города продолжают локализовать и устранять дефекты, заменять поврежденные обстрелами трубопроводы и проводить ревизию технологического оборудования. Кроме того, круглосуточно проверяются и запускаются котельные, а также налаживается работа центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
 
В частности, за прошедшие сутки специалистам удалось устранить 16 дефектов на магистральных и внутриквартальных сетях, а также развоздушить 32 жилых дома. По состоянию на вечер 10 апреля, отключений центрального отопления из-за дефектов в Харькове не было.
 
В то же время на предприятии отметили, что из-за значительных повреждений 619 домов будут подключены к системе теплоснабжения только после окончания боевых действий, поскольку там требуется комплексная замена трубопроводов и восстановление котельных.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  тепловики, коммунальщики, харьков
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