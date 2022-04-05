    
Главная Новости Харькова Власть Игорь Терехов опроверг сообщения о возможном захвате Харькова
05.04.2022  16:33   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов опроверг сообщения о возможном захвате Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов разместил видеообращение на своем телеграм-канале. 
 
"Дорогие харьковчане! 
 
Понимаю ваше волнение, возникшее после сообщений в СМИ о возможном захвате Харькова! Но паника - это то, чего пытается от нас добиться наш враг. 
 
Армия сильна и на защите города! А дух харьковчан - сломать невозможно! 
 
Прошу вас и сейчас продемонстрировать наш дух, нашу несгибаемую волю и выдержку. Мы - одна большая харьковская семья. Да, нам всем непросто. Но я уверен, что вместе мы выстоим, вместе мы победим. Прошу вас не поддаваться панике и верить в нашу армию. Харьков был, есть  и будет Украиной», - подчеркнул городской голова. 
 
Также он отметил, что враг планировал за три дня взять всю Украину, но за это время российские оккупационные войска отступили от Киева, Житомира, Сум, Чернигова, а украинская армия освободила множество населенных пунктов страны.

 

Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.04 Власть "Такой вот сюрреализм: с одной стороны летят ракеты, а с другой мы высаживаем цветы", - Игорь Терехов 01.04 Власть Коммунальные услуги харьковчан с 24-го февраля и до конца войны будут списаны (видео) 30.03 Власть Обращаюсь к бизнесу: возвращайтесь к работе, зарабатывайте, - Игорь Терехов (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 