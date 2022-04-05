05.04.2022 16:33 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов опроверг сообщения о возможном захвате Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов разместил видеообращение на своем телеграм-канале.

"Дорогие харьковчане!

Понимаю ваше волнение, возникшее после сообщений в СМИ о возможном захвате Харькова! Но паника - это то, чего пытается от нас добиться наш враг.

Армия сильна и на защите города! А дух харьковчан - сломать невозможно!

Прошу вас и сейчас продемонстрировать наш дух, нашу несгибаемую волю и выдержку. Мы - одна большая харьковская семья. Да, нам всем непросто. Но я уверен, что вместе мы выстоим, вместе мы победим. Прошу вас не поддаваться панике и верить в нашу армию. Харьков был, есть и будет Украиной», - подчеркнул городской голова. Также он отметил, что враг планировал за три дня взять всю Украину, но за это время российские оккупационные войска отступили от Киева, Житомира, Сум, Чернигова, а украинская армия освободила множество населенных пунктов страны.