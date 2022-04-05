05.04.2022 17:14 Дмитрий Колоней

За сутки работники Водоканала ликвидировали в Харькове восемь повреждений

Во всех районах Харькова восстанавливают поврежденные водоводы.

Как сообщает РЕДПОСТ , рабочие Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» вчера, 4 апреля, ликвидировали восемь повреждений на сетях холодного водоснабжения и привели в порядок шесть смотровых колодцев.

Как сообщил начальник Холодногорского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Александр Сирко, главная задача - обеспечить стабильное водоснабжение в городе.

«Дорога каждая минута. Поэтому делаем все возможное и невозможное, чтобы в максимально сжатые сроки провести полноценный ремонт участка водовода. Этому способствуют слаженные действия всего коллектива», - подчеркнул Александр Сирко.

Напомним, что для оперативного выполнения ремонтных работ харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место аварии, точный адрес и номер телефона заявителя для уточнения.

Информацию принимают круглосуточно по тел.: 15-33.