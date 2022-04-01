01.04.2022 18:35

На Харьковщину поступят 12500 продуктовых наборов

Помощь доставят на Харьковщину в рамках программы "Миллион продуктовых наборов".

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации министра соцполитики Украины Марины Лазебной пострадавшим от войны в рамках программы «Миллион продуктовых наборов» в Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Сумской и Черниговской областя направлено уже 254 779 продуктовых наборов.

Программа реализуется по инициативе и координации Минсоцполитики и Минагрополитики, в сотрудничестве с Благотворительной организацией «Благотворительный фонд Ивана Чайковского «Покрова», предоставляющей продуктовые наборы на бесплатной основе, а также с производителями пищевых продуктов, предприятиями и людьми, которые приняли участие в обеспечении продуктовыми наборами пострадавших от активных боевых действий.

По ее словам, 12 500 наборов в ближайшее время поедут на Харьковщину для людей из самых уязвимых категорий.