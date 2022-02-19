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19.02.2022  21:40   Дмитрий Колоней

В Харькове водитель нашел веселого пешехода (видео)

Чрезвычайно позитивный мужчина поднял настроения водителям своим представлением на пешеходном переходе в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, в соцсетях появилось видео, снятое одним из харьковских водителей на пешеходном переходе. По нему весело продефилировал, видимо чем-то очень обрадованный пешеход. Мужчина, с прыжками и подпрыгиваниями преодолел улицу, подняв настроение автолюбителей, не нарушив ПДД и не задержав движения.

Напомним, ранее мы писали, предупреждая водителей о том, о том, что на шоссе в Харькове появился дикий четвероногий пешеход.
 
 
Тэги:  движение, пешезод, харьков, украина
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