19.02.2022 21:40 Дмитрий Колоней

В Харькове водитель нашел веселого пешехода (видео)

Чрезвычайно позитивный мужчина поднял настроения водителям своим представлением на пешеходном переходе в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, в соцсетях появилось видео, снятое одним из харьковских водителей на пешеходном переходе. По нему весело продефилировал, видимо чем-то очень обрадованный пешеход. Мужчина, с прыжками и подпрыгиваниями преодолел улицу, подняв настроение автолюбителей, не нарушив ПДД и не задержав движения.

Напомним, ранее мы писали, предупреждая водителей о том, о том, что на шоссе в Харькове появился дикий четвероногий пешеход