В Харькове активно убирается снег (видео)

На улицы Харкова вышло множество снегоуборочных машин.
Напомним, около 120 единиц спецтехники было задействовано 29 декабря, в уборке снега на улицах Харькова.
Комментариев: 1
харьковчанин
// 2022-01-03 13:55:16
// Ответить
ну прям як за часів радянської влади: чуєшь одне, а бачиш зовсім протилежне. Таке саме і за померлого кернеса було: пройти по вулицях безпечно неможливо було навіть в центрі..., а чули що усе чисто, тротуари прибрані а борульки збиті
Помните, что любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
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В разгар новогодних праздников мир отмечает День рождения соломинки для коктейлей.
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