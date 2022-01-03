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03.01.2022  13:10   Дмитрий Колоней

В Харькове активно убирается снег (видео)

На улицы Харкова вышло множество снегоуборочных машин.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, снегопад, прошедший утром создал множество трудностей для жителей города, с которыми боркется целя армия снегоуборочных машин. Коммунальщики актино среагировали, выведя на улицы множество машин. 
 
 

Напомним, около 120 единиц спецтехники было задействовано 29 декабря, в уборке снега на улицах Харькова.

 

Тэги:  уборка снега, жкх, харьков
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Комментариев: 1

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харьковчанин // 2022-01-03 13:55:16 // Ответить
ну прям як за часів радянської влади: чуєшь одне, а бачиш зовсім протилежне. Таке саме і за померлого кернеса було: пройти по вулицях безпечно неможливо було навіть в центрі..., а чули що усе чисто, тротуари прибрані а борульки збиті

 

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