31.12.2021 20:25 Виталий Хиневич

Харьков готов встретить непогоду во всеоружии

В случае непогоды, коммунальные службы готовы работать оперативно.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что 31 декабря на рабочем совещании Харьковский городской голова Игорь Терехов, дал поручение коммунальным службам оперативно реагировать на погодные условия и своевременно проводить уборку улиц и дорог от снега.

«Будут работать дворники, мусор также должен вывозиться. Входы-выходы возле метро должны быть расчищены. Общественный транспорт работает. Мы все понимаем, что нужно сделать в случае снегопада, поэтому все должно быть оперативно отработано», - сообщил Игорь Терехов.

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Кроме этого, по словам директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Виталия Буры, круглые сутки в режиме дежурства находится 120 снегоуборочных и специализированных машин.