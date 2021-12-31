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31.12.2021  20:25   Виталий Хиневич

Харьков готов встретить непогоду во всеоружии

В случае непогоды, коммунальные службы готовы работать оперативно.

Харьков готов к снегопаду
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что 31 декабря на рабочем совещании Харьковский городской голова Игорь Терехов, дал поручение коммунальным службам оперативно реагировать на погодные условия и своевременно проводить уборку улиц и дорог от снега.
 
«Будут работать дворники, мусор также должен вывозиться. Входы-выходы возле метро должны быть расчищены. Общественный транспорт работает. Мы все понимаем, что нужно сделать в случае снегопада, поэтому все должно быть оперативно отработано», - сообщил Игорь Терехов.
 
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Кроме этого, по словам директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Виталия Буры, круглые сутки в режиме дежурства находится 120 снегоуборочных и специализированных машин.
 
Напомним, около 120 единиц спецтехники было задействовано 29 декабря, в уборке снега на улицах Харькова.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  непогода, уборка снега, жкх, харьков
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