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02.01.2022  08:23   Евгений Клочко

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 2 января. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Натальи Ужвий, 88 (подъезд №2, стояк) до 20:00 2 января.

Шевченковский район: 

  • ул. Космическая, 11 (стояк),
  • пр. Победы, 61 (подъезд №9, стояк),
  • пр. Людвига Свободы, 35 (подъезд №8, стояк),
  • ул. Новгородская, 4 (подъезд №4, стояк) до 17:00 2 января.;
  • ул. Деревянко, 20-а (подъезд №5, стояк) до 20:00 3 января.

Московский район

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-д (подъезд №2, стояк) до 17:00 2 января.

Новобаварский район:

  • пер. Лизы Чайкиной, 1 до 20:00 2 января.

Немышлянский район:

  • пр. Московский, 248-в (подъезд №1, стояк) до 17:00 2 января.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 1 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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