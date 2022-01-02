В пяти районах Харькова отключат холодную воду 2 января. Список адресов

На первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.

Снежная и морозная погода будет нарушена волной тепла и оттепели в первый день нового 2022 года.