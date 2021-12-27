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27.12.2021  14:18   Евгений Клочко

В Одессе харьковчанин пытался сбежать из СИЗО и был ранен

Беглецом-неудачником оказался 34-летний уроженец Харьковщины, который находился в следственном изоляторе по подозрению наркопреступлениях.

Побег из СИЗО в Одессе: ранен харьковчанин
 
Об это сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.
 
26 декабря утром дежурный сообщил постовому о мужчине, который бежал к стенам следственного изолятора. Работник внутренней службы предупредил беглеца о применении оружия и сделал выстрел в воздух, однако мужчина на это никак не отреагировал. Тогда постовому пришлось применить оружие на поражение, чтобы остановить беглеца. Выстрелом в ногу мужчина был остановлен. С огнестрельным ранением правонарушитель был доставлен в больницу.
 
 
По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
 
Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового. Сотрудниками Государственного бюро расследований Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее мы писали о 47-летнем гражданине Турции Димерале Незаметтиме, сбежавшем после оглашения решения суда. Он выбежал на улицу, где его ждал неизвестный автомобиль.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  побег, сизо, харьков
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