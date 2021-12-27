27.12.2021 14:18 Евгений Клочко
В Одессе харьковчанин пытался сбежать из СИЗО и был ранен
Беглецом-неудачником оказался 34-летний уроженец Харьковщины, который находился в следственном изоляторе по подозрению наркопреступлениях.
Об это сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.
26 декабря утром дежурный сообщил постовому о мужчине, который бежал к стенам следственного изолятора. Работник внутренней службы предупредил беглеца о применении оружия и сделал выстрел в воздух, однако мужчина на это никак не отреагировал. Тогда постовому пришлось применить оружие на поражение, чтобы остановить беглеца. Выстрелом в ногу мужчина был остановлен. С огнестрельным ранением правонарушитель был доставлен в больницу.
По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового. Сотрудниками Государственного бюро расследований Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости