27.12.2021 14:18 Евгений Клочко

В Одессе харьковчанин пытался сбежать из СИЗО и был ранен

Беглецом-неудачником оказался 34-летний уроженец Харьковщины, который находился в следственном изоляторе по подозрению наркопреступлениях.

Об это сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.

26 декабря утром дежурный сообщил постовому о мужчине, который бежал к стенам следственного изолятора. Работник внутренней службы предупредил беглеца о применении оружия и сделал выстрел в воздух, однако мужчина на это никак не отреагировал. Тогда постовому пришлось применить оружие на поражение, чтобы остановить беглеца. Выстрелом в ногу мужчина был остановлен. С огнестрельным ранением правонарушитель был доставлен в больницу.

По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового. Сотрудниками Государственного бюро расследований Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали о 47-летнем гражданине Турции Димерале Незаметтиме, сбежавшем после оглашения решения суда . Он выбежал на улицу, где его ждал неизвестный автомобиль.