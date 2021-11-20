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20.11.2021  13:40   Виталий Хиневич

В Харькове ТЮЗ предоставил инклюзивную программу

Слабовидящие или плохо слышащие смогут насладиться спектаклем, для этого в театр закупили аудиогид и устройства для аудиодескрипции.

ТЮЗ представил инклюзивную программу
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
 
Таким образом, человек с проблемами зрения может использовать наушник и прослушивать комментарии того, что происходит на сцене, наблюдать за эмоциями актеров, их количеством и местом перемещения.
 
 Для слабослышащих работники ТЮЗа приглашают сурдопереводчиков, которые языком жестов переводят реплики актеров. 
 
"Сурдопереводчик находится либо на сцене, либо, если это большая сцена, размещается большой проектор и отображается сурдопереводчик. То есть, никто актерам не мешает, но люди могут спокойно смотреть и понимать, что происходит на сцене, не читать по губам, не догадываться, а полноценно видеть спектакль", - объясняет Марина Милованова главный администратор харьковского театра для детей и юношества.   
 
К реализации программы "Доступный театр" в ТЮЗе готовились около трех месяцев, спектакли для людей с нарушениями слуха и зрения доступны с конца октября. За это время театр посетило более 300 людей слабовидящих и слабослышащих.  
 
Также театр не создавал новые спектакли для инклюзивных детей, а адаптировал существующие - «Гадкий утенок», «Назар Стодоля», «Моисей», «Парад роз» и «Стеклянный зверинец». 
 
Для того чтобы прийти на эти представления, человек должен заранее предупредить работников театра о проблемах со слухом либо зрением.
 
Напомним, премьера спектакля от Драматического театра им. М.А. Булгакова состоялась в Харькове на сцене театра им. Т.Г. Шевченко.
 
Тэги:  тюз, театр, харьков
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