20.11.2021 13:40 Виталий Хиневич

В Харькове ТЮЗ предоставил инклюзивную программу

Слабовидящие или плохо слышащие смогут насладиться спектаклем, для этого в театр закупили аудиогид и устройства для аудиодескрипции.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Таким образом, человек с проблемами зрения может использовать наушник и прослушивать комментарии того, что происходит на сцене, наблюдать за эмоциями актеров, их количеством и местом перемещения.

Для слабослышащих работники ТЮЗа приглашают сурдопереводчиков, которые языком жестов переводят реплики актеров.

"Сурдопереводчик находится либо на сцене, либо, если это большая сцена, размещается большой проектор и отображается сурдопереводчик. То есть, никто актерам не мешает, но люди могут спокойно смотреть и понимать, что происходит на сцене, не читать по губам, не догадываться, а полноценно видеть спектакль", - объясняет Марина Милованова главный администратор харьковского театра для детей и юношества.

К реализации программы "Доступный театр" в ТЮЗе готовились около трех месяцев, спектакли для людей с нарушениями слуха и зрения доступны с конца октября. За это время театр посетило более 300 людей слабовидящих и слабослышащих.

Также театр не создавал новые спектакли для инклюзивных детей, а адаптировал существующие - «Гадкий утенок», «Назар Стодоля», «Моисей», «Парад роз» и «Стеклянный зверинец».

Для того чтобы прийти на эти представления, человек должен заранее предупредить работников театра о проблемах со слухом либо зрением.

Напомним, премьера спектакля от Драматического театра им. М.А. Булгакова состоялась в Харькове на сцене театра им. Т.Г. Шевченко.