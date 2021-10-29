29.10.2021 17:45 Евгений Клочко
В Харькове в день выборов можно получить подарки: где и как поучаствовать
Студенческие организации города проводят самый масштабный проект #ХарьковГолосует для привлечения харьковчан к голосованию на выборах 31 октября 2021 года.
Студенческий проект поддержали десятки различных торговых сетей и организаций Харькова. Сегодня организаторы рассказали про подробности акции и раскрыли адреса локаций, где в день выборов можно не только развлечься, но и получить приятные подарки.
Как стало известно РЕДПОСТ
, всего лишь за свое селфи на фоне номера избирательного участка каждый желающий сможет получить:
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сертификаты на пиццу,
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скидки на катание на коньках,
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билеты в кино, дельфинарий, зоопарк и другие подарки.
Кроме того, на тематических локациях будут организованы культурные развлечения и фудкорты.
Адреса локаций:
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сквер Холодногорский, ул. Волонтерская, 50
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памятник Воину-освободителю, ул. 23 августа, 39
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поликлиника №10, ул. Гв. Широнинцев, 121
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площадка возле маркета «Чудо», ул. Героев Труда, 66
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парк Зеленый гай, ул. Библика, 48
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площадка возле Дворца Спорта, пр. Маршала Жукова, 2
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Fantasy Park, ул. Плехановская, 77
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сквер Стрелка, пер. Банный, 2
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ул. Грозненская, 48
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парк возле ДК Ильича, пр. Новобаварский, 77.
Условия акции – супер простые:
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Нужно прийти на свой избирательный участок 31 октября.
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Сделать фото с номером избирательного участка.
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Посетить одну из тематических локаций и получить свой гарантированный подарок.
Организаторы акции подчеркивают, что они не агитируют голосовать за конкретного кандидата, а советуют не забыть свой паспорт на голосование и помнить о том, что фотографировать бюллетень запрещено законом.
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