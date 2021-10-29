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29.10.2021  17:45   Евгений Клочко

В Харькове в день выборов можно получить подарки: где и как поучаствовать

Студенческие организации города проводят самый масштабный проект #ХарьковГолосует для привлечения харьковчан к голосованию на выборах 31 октября 2021 года.

Выборы в Харькове: Как сходить на выборы и получить подарки
 
Студенческий проект поддержали десятки различных торговых сетей и организаций Харькова. Сегодня организаторы рассказали про подробности акции и раскрыли адреса локаций, где в день выборов можно не только развлечься, но и получить приятные подарки. 
 
Как стало известно РЕДПОСТ, всего лишь за свое селфи на фоне номера избирательного участка каждый желающий сможет получить:
 
  • сертификаты на пиццу,
  • скидки на катание на коньках,
  • билеты в кино, дельфинарий, зоопарк и другие подарки.
 
Кроме того, на тематических локациях будут организованы культурные развлечения и фудкорты.
 

Адреса локаций:

  • сквер Холодногорский, ул. Волонтерская, 50
  • памятник Воину-освободителю, ул. 23 августа, 39
  • поликлиника №10, ул. Гв. Широнинцев, 121
  • площадка возле маркета «Чудо», ул. Героев Труда, 66
  • парк Зеленый гай, ул. Библика, 48
  • площадка возле Дворца Спорта, пр. Маршала Жукова, 2
  • Fantasy Park, ул. Плехановская, 77
  • сквер Стрелка, пер. Банный, 2
  • ул. Грозненская, 48
  • парк возле ДК Ильича, пр. Новобаварский, 77.
 

Условия акции – супер простые:

  1. Нужно прийти на свой избирательный участок 31 октября.
  2. Сделать фото с номером избирательного участка. 
  3. Посетить одну из тематических локаций и получить свой гарантированный подарок. 
 
Организаторы акции подчеркивают, что они не агитируют голосовать за конкретного кандидата, а советуют не забыть свой паспорт на голосование и помнить о том, что фотографировать бюллетень запрещено законом.
 
Ранее РЕДПОСТ уточнял, сколько полицейских будут обеспечивать порядок в Харькове в день выборов.
 
Тэги:  выборы, проект, харьков
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