29.10.2021 17:45 Евгений Клочко

В Харькове в день выборов можно получить подарки: где и как поучаствовать

Студенческие организации города проводят самый масштабный проект #ХарьковГолосует для привлечения харьковчан к голосованию на выборах 31 октября 2021 года.

Студенческий проект поддержали десятки различных торговых сетей и организаций Харькова. Сегодня организаторы рассказали про подробности акции и раскрыли адреса локаций, где в день выборов можно не только развлечься, но и получить приятные подарки.

Как стало известно РЕДПОСТ , всего лишь за свое селфи на фоне номера избирательного участка каждый желающий сможет получить:

сертификаты на пиццу,

скидки на катание на коньках,

билеты в кино, дельфинарий, зоопарк и другие подарки.

Кроме того, на тематических локациях будут организованы культурные развлечения и фудкорты.

Адреса локаций:

сквер Холодногорский, ул. Волонтерская, 50

памятник Воину-освободителю, ул. 23 августа, 39

поликлиника №10, ул. Гв. Широнинцев, 121

площадка возле маркета «Чудо», ул. Героев Труда, 66

парк Зеленый гай, ул. Библика, 48

площадка возле Дворца Спорта, пр. Маршала Жукова, 2

Fantasy Park, ул. Плехановская, 77

сквер Стрелка, пер. Банный, 2

ул. Грозненская, 48

парк возле ДК Ильича, пр. Новобаварский, 77.

Условия акции – супер простые:

Нужно прийти на свой избирательный участок 31 октября. Сделать фото с номером избирательного участка. Посетить одну из тематических локаций и получить свой гарантированный подарок.

Организаторы акции подчеркивают, что они не агитируют голосовать за конкретного кандидата, а советуют не забыть свой паспорт на голосование и помнить о том, что фотографировать бюллетень запрещено законом.

Ранее РЕДПОСТ уточнял, сколько полицейских будут обеспечивать порядок в Харькове в день выборов.