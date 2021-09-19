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19.09.2021  19:19   Дмитрий Колоней

ДТП на Салтовке: В Харькове разбиты авто в четверной аварии (фото, видео)

В Харькове - второе за день массовое столкновение машин.


Патрульная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, в Харькове - еще одно массовое столкновение машин.

Массовое ДТП: шесть разбитых авто возле Французского бульвара (ВИДЕО)

Авария произошла на проспекте Тракторостроителей, 1/1. По предварительной информации участниками ДТП стали автомобили: Chevrolet, Daewoo, Jeep и Audi. 

Массовое ДТП под Харьковом: Машины крепко догнали друг друга (ВИДЕО)

В результате столкновения медики госпитализировали в больницу водителя из автомобиля Chevrolet. Обстоятельства аварии устанавливает СОГ.
 
ДТП Харьков: Разбиты четыре легковых авто в аварии на проспекте Тракторостроителей - Chevrolet, Daewoo, Jeep и Audi
 
ДТП Харьков: Разбиты четыре легковых авто в аварии на проспекте Тракторостроителей - Chevrolet, Daewoo, Jeep и Audi
 
ДТП Харьков: Разбиты четыре легковых авто в аварии на проспекте Тракторостроителей - Chevrolet, Daewoo, Jeep и Audi
 

Напомним, ранее мы писали о массовом ДТП на Веснина. Здесь автолюбительница за рулем  Audi,на мокрой дороге не справилась с управлением, вылетела на встречку и спровоцировала пятерную аварию. В это ДТП также попали  Geely, Opel, Volkswagen Passat и Lincoln. В результате ДТП в больницу с ушибами был доставлен 40-летний водитель Geely. Но после медосмотра мужчину отпустили домой.  

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, салтовка, тракторостроителей, chevrolet, daewoo, jeep, audi.
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