ДТП на Салтовке: В Харькове разбиты авто в четверной аварии (фото, видео)

Напомним, ранее мы писали о массовом ДТП на Веснина. Здесь автолюбительница за рулем Audi,на мокрой дороге не справилась с управлением, вылетела на встречку и спровоцировала пятерную аварию. В это ДТП также попали Geely, Opel, Volkswagen Passat и Lincoln. В результате ДТП в больницу с ушибами был доставлен 40-летний водитель Geely. Но после медосмотра мужчину отпустили домой.