ДТП на Салтовке: В Харькове разбиты авто в четверной аварии (фото, видео)

В Харькове - второе за день массовое столкновение машин.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, в Харькове - еще одно массовое столкновение машин.
Массовое ДТП: шесть разбитых авто возле Французского бульвара (ВИДЕО)
Массовое ДТП под Харьковом: Машины крепко догнали друг друга (ВИДЕО)
Напомним, ранее мы писали о массовом ДТП на Веснина. Здесь автолюбительница за рулем Audi,на мокрой дороге не справилась с управлением, вылетела на встречку и спровоцировала пятерную аварию. В это ДТП также попали Geely, Opel, Volkswagen Passat и Lincoln. В результате ДТП в больницу с ушибами был доставлен 40-летний водитель Geely. Но после медосмотра мужчину отпустили домой.
Комментариев: 0
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Новая волна похолодания с дождями решила не «начинать с понедельника», и придет в Харьков уже в эти выходные.
18 сентября 1987 года в честь Харькова назван астероид.
влажность:
давление:
ветер: