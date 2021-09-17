Центральную улицу Харькова в выходные перекроют для проезда

В субботу и воскресенье по улице Алчевских будет запрещено движение транспорта.
С 6.00 18 сентября до 24.00 19 сентября 2021 года запрещается движение транспорта на участке улицы Алчевских, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Проезд будет закрыт на участке от переулка Дизайнерского до улицы Веснина. Объезд закрытого участка организуют по прилегающим улицам: Олеся Гончара, Мироносицкой и пер. Дизайнерскому.
Закрытие проезда связано с необходимостью проведения ЧАО «Южспецстрой» реконструкции водопроводной сети.
Напомним, 17 сентября из-за проведения футбольного матча между командами «Металлист» (Харьков) и «Полесье» (Житомир) c 17.00 до 21.00 будет ограничено движение в районе стадиона «Металлист», в частности по переулку Власовскому и улице Храмова, по улице Плехановской на участке от улицы Молочной до улицы Державинской.
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