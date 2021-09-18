18.09.2021 10:32 Дмитрий Колоней

Харьковский "Металлист" сорвал план на игру "Полесья" (видео)

Харьковчане навязали свою игру, но не дожали соперников, прервав свою победную серию.



Сайт ФК Металлист

Как сообщает РЕДПОСТ , в матче 9-го тура чемпионата Первой лиги харьковский "Металлист" в домашнем матче сыграл вничью с "Полесьем" из Житомира со счетом 1:1.

Хозяева поля играли в большинстве в конце матча, но так и не сумели дожать соперника.

Забитыми мячами в матче отметились Гитченко, 10 (0:1) и Демченко, 79 (1:1).

Отметим, это первая игра "Металлиста" в Первой лиге, которая не завершилась для желто-синих победно. Предыдущие 8 харьковчане выиграли.

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев после матча с «Металлистом» отметил : "Мы ожидали, естественно, что будет тяжелая игра. Готовились к нашему сопернику. Был у нас немного другой план, но он не сработал. Не сработал не потому, что наши футболисты его не выполнили, а потому что «Металлист» не дал это сделать. Атака у нас совершенно не получилась, но в обороне мы сыграли довольно дисциплинированно, справились с навалом. В общем, оборона — более-менее, но удовлетворения нет, потому что хотелось видеть и атаку. За характер — молодцы, за атаку — есть над чем работать."

А наставник харьковчан Александр Кучера после матча с «Полесьем» заявил , что игра вышла хорошая: "Чего мы опасались, то и получилось. Единственный стандарт в наши ворота — получаем гол. В принципе, по игре имели полное преимущество. Были моменты, но мы их не реализовали. В ином случае счет был бы другой, в нашу пользу. Но имеем, что имеем — 1:1. Есть результат, движемся дальше".

Говоря о тактическом построении соперников, тренер "желто-синих" отметил, что "в принципе, все, как ожидали. Мы контролировали мяч, а они выбегали в контратаки и ловили нас на стандартах. Мы это и ожидали".

Напомним, как мы ранее писали, о том, что «Металлист» проведет во вторник, 21 сентября, на родном стадионе встречу в рамках 1/16 финала Кубка Украины соперником нашей команды будет представительница ТОП-5 Премер-лиги черниговская «Десна». Начало матча в 19:00.