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02.09.2021  20:38   

Смертельный удар на праздник знаний: под Харьковом поймали полуночного убийцу

В пригороде Харькова задержан убивший одним ударом знакомого.

Криминал Харьков. В Хотомле мужчина одним ударом ножа убил знакомого
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции 1 сентября 2021 года, около 23:00 к чугуевским полицейским  обратился случайный прохожий, поинформировав о том, что в селе Хотомля Чугуевского района возле магазина при нем  произошла дрвка во время которой неизвестный мужчина ударил другого ножом, и убежал. 
 
На месте происшествия полицейские нашли труп 40-летнего мужчины и кинулись по следу нападавшего. Менее чем через час копы разыскали 39-летнего мужчину. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
 
Вещественные доказательства изъяты. Продолжаются следственные действия.
 
Напомним, ранее мы писали о том. что под Харьковом во время пирушки был убит мужчина. Оказалось,  57-летний местный житель во хмелю закончил свои дни после удара ножом его 49-летней пьяной пассии. 
Источник:   ГУ Нацполиции
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