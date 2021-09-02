02.09.2021 20:38

Смертельный удар на праздник знаний: под Харьковом поймали полуночного убийцу

В пригороде Харькова задержан убивший одним ударом знакомого.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции 1 сентября 2021 года, около 23:00 к чугуевским полицейским обратился случайный прохожий, поинформировав о том, что в селе Хотомля Чугуевского района возле магазина при нем произошла дрвка во время которой неизвестный мужчина ударил другого ножом, и убежал.

На месте происшествия полицейские нашли труп 40-летнего мужчины и кинулись по следу нападавшего. Менее чем через час копы разыскали 39-летнего мужчину. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Вещественные доказательства изъяты. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали о том. что под Харьковом во время пирушки был убит мужчина. Оказалось, 57-летний местный житель во хмелю закончил свои дни после удара ножом его 49-летней пьяной пассии.