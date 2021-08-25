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25.08.2021  19:59   

В Харькове на два дня ограничат проезд по улице Дудинской

Ограничение движения в Харькове будет действовать с 9:30 до 18:00 26 и 27 августа 2021 года.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в Харькове запретят проезд по улице Дудинской, на участке между Григорьевским шоссе и проспектом Любови Малой, с 9:30 до 18:00 26 и 27 августа.
 
По информации Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
 
На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
 
Также с 9:00 до 18:00 26 и 27 августа будет запрещено движение троллейбусов по улицам. Холодногорской и Дудинской, на участке от разворотного круга «Улица Новый Быт» до проспекта Любови Малой.
 
В связи с этим, движение троллейбуса №27 будет организовано следующим образом: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой/ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что, ввиду еврокубкового матча вечером 25 августа 2021 года вокруг стадиона Металлист будет запрещено движение.
Тэги:  движение, запрет, харьков, ограничение, дудинской
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